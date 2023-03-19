Чи можуть окупанти захопити Запоріжжя: британська розвідка оцінила шанси [ Редагувати ]
У Міноборони Великої Британії заявили про те, що росія навряд чи зможе захопити Запоріжжя, яке знаходиться за 35 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомляється у Twitter.
Британська розвідка проаналізувала недавню заяву колаборантів у Запорізькій області. Гауляйтер Євген Балицький заявив, що "столицею" окупованої частини Запорізької області буде Мелітополь, поки Запоріжжя не буде під контролем рф.
У Британії вважають, що такі заяви свідчать про визнання росією своїх мінімальних шансів просунутися на Запорізькому напрямку.
Тиха заява про альтернативну столицю, ймовірно, є мовчазним визнанням усередині російської системи того, що її сили навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому.
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