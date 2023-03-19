У Міноборони Великої Британії заявили про те, що росія навряд чи зможе захопити Запоріжжя, яке знаходиться за 35 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомляється у Twitter.

Британська розвідка проаналізувала недавню заяву колаборантів у Запорізькій області. Гауляйтер Євген Балицький заявив, що "столицею" окупованої частини Запорізької області буде Мелітополь, поки Запоріжжя не буде під контролем рф.

У Британії вважають, що такі заяви свідчать про визнання росією своїх мінімальних шансів просунутися на Запорізькому напрямку.