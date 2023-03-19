У тимчасово окупованій Новій Каховці підірвали автомобіль призначеного загарбниками командира взводу патрульно-постової служби поліції Херсонської області.

Про це повідомляє інформаційний центр Слідчого комітету рф у Telegram.

У рф заявляють, що 17 березня невідомий заклав спеціальний пристрій під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, яким керував командир взводу ППС. Пізніше, коли чоловік зі своєю родиною рухався по проспекту Ювілейному Олешкінського району Херсонської області, стався підрив, внаслідок чого поліцейський помер на місці, а його дружина та донька зазнали тілесних ушкоджень.

Зазначається, що слідчі органи СК росії відкрили кримінальну справу за фактом вбивства командира взводу, а також замаху на вбивство його дружини, начальника штабу, та доньки.