У Новій Каховці підірвали автомобіль російського командира взводу (відео) [ Редагувати ]
У тимчасово окупованій Новій Каховці підірвали автомобіль призначеного загарбниками командира взводу патрульно-постової служби поліції Херсонської області.
Про це повідомляє інформаційний центр Слідчого комітету рф у Telegram.
У рф заявляють, що 17 березня невідомий заклав спеціальний пристрій під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, яким керував командир взводу ППС. Пізніше, коли чоловік зі своєю родиною рухався по проспекту Ювілейному Олешкінського району Херсонської області, стався підрив, внаслідок чого поліцейський помер на місці, а його дружина та донька зазнали тілесних ушкоджень.
Зазначається, що слідчі органи СК росії відкрили кримінальну справу за фактом вбивства командира взводу, а також замаху на вбивство його дружини, начальника штабу, та доньки.
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