Біля берегів Аляски стався сильний землетрус [ Редагувати ]
У неділю, 19 березня, біля берегів Аляски стався землетрус, магнітуда якого склала 5,4 бали за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє Геологічна служба Сполучених Штатів.
Епіцентр розташовувався за 19 км на південний захід від населеного пункту Анкор Поінт і за 210 км на південний захід від міста Анкорідж. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 65,4 км.
Повідомлень про руйнування і загрозу цунамі поки що не надходило.
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