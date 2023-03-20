У "Микалаївелектротрансі" не вистачає водіїв: як розв'язало проблему підприємство [ Редагувати ]
Майстрування "їжаків", евакуація пошкодженої військової техніки, забезпечення містян питною водою - і все це робота підприємства, яке в мирний час займалося суто пасажирськими перевезеннями. Нові функції довелося опанувати "Миколаївелектротрансу". Роботи було чимало постійно. Але тепер як ніколи не вистачає водіїв. Особливо чоловіків. Якщо люди масово почнуть повертатися, з великим потоком пасажирів місто просто не впорається.
Віктор вже двадцять років розвозить миколаївців тролейбусом за різними маршрутами. Роботи майже не пропускав - ані в час ковідної епідемії, ані під час війни. Каже, зараз пасажирів стало більше, ніж рік тому. Багато переселенців.
Віктор Корбинський, водій тролейбуса:
Є і не місцеві, питають, де зупинка, як їм краще дістатися. Доводиться пояснювати, розказувати. Ну, а що ж, така у нас робота.
Понівечена техніка, зруйновані приміщення - такі втрати "Миколаївелектротрансу" за 7 місяців активних бойових дій. Водії тролейбусів та трамваїв за рік повномасштабного вторгнення встигли звикнути й до роботи під обстрілами, і до розвезення питної води, і до емоційних зривів у пасажирів.
Віктор Корбинський, водій тролейбуса:
І таке буває, по-різному. Ну що ж, треба до людей ставитися по-людськи.
Але не всі кермувальники витримують навантаження. Чимало працівників за останній рік звільнилися, хтось поповнив лави ЗСУ. Тож нова проблема для міста - дефіцит водіїв тролейбусів. Замість 60 вагонів - зараз курсують вдвічі менше.
Сергій Гладун, керівник тролейбусного депо:
Якщо стане питання збільшення графіку руху, або випуск додаткового рухомого складу, то ми цих завдань виконати не зможемо фізично через те, що нема водіїв.
Вперше за 2 роки підприємство змушене набирати та навчати нових водіїв.
Юрій Сметана, директор комунального підприємства "Миколаївелектротранс":
Ми збільшили стипендію по утриманню людей, які навчаються до 6700 грн на місяць. Термін навчання 3,5 місяці. За цей період люди отримають мінімальну зарплату.
Наразі більшість водіїв трамваїв в Миколаєві - жінки. Гендерних обмежень немає і для новачків. Інна, наприклад, вже вправно керує тролейбусом, а ще вивчила його будову. Переконана, суто жіночих та суто чоловічих професій під час війни не може бути.
Інна Киричок, стажерка:
Коли наші хлопці захищають нас в таку нелегку годину, то нам потрібні більше жінки. Бо хлопців забирають на війну, вони нас захищають, а ми будемо тут. Хто, як не ми.
В "Миколаївелектротрансі" сподіваються, що невдовзі нестачу працівників вдасться заповнити.
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