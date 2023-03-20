У Новій Каховці підірвали місцевого організатора катівень - ГУР (відео) [ Редагувати ]
У Новій Каховці на окупованій Херсонщині 17 березня ліквідували "начальника" Слідчого ізолятора Сергія Москаленка, який причетний до катувань місцевих жителів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Зрадник 1978 р.н., був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури.
За даними Центру національного спротиву, до повномасштабної війни зрадник приватну охоронну фірму "Ягуар", а з початку окупації став "начальником изолятора временного содержания"в так званому "Новокаховському відділі поліції".
Колаборант був причетний до викрадень та катувань мирних жителів Каховського району.
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