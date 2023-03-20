Біля Києва сили ППО збили ворожий безпілотник [ Редагувати ]
В понеділок, 20 березня, силами і засобами ППО був виявлений та знищений ворожий безпілотник.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БпЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена", - йдеться у повідомленні.
Начальник КМВА Сергій Попко подякував силам ППО та закликав мешканців Києва чітко та неухильно дотримуватись вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів.
"З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття", - сказав Попко.
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