Українська розвідка не має доказів того, що тимчасово окупований Маріуполь відвідав російський диктатор володимир путін.

Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"У нас немає жодних доказів тому, що ця людина (у Маріуполі - ред.) була володимиром путіним. Чоловік, схожий на володимира путіна, справді зафіксований на цих кадрах. Зараз точаться дискусії в експертному середовищі, чи живий сам путін. Але якщо живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі Путіна за довгим столом на відстані від живих людей, у нього тремтить одна рука та багато інших уже характерних ознак, які добре характеризують путіна", - заявив Юсов.

Він зазначив, що серед цих характерних ознак немає прогулянок вечірнім Маріуполем, спілкування з мирними жителями у дворах.

"Тобто, це хороша режисура. І зрозуміло, що російська пропаганда вміє робити різні постановочні сеанси", - додав він.