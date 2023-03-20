У розвідці зробили потужну заяву щодо візиту путіна в Україну [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українська розвідка не має доказів того, що тимчасово окупований Маріуполь відвідав російський диктатор володимир путін.
Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
"У нас немає жодних доказів тому, що ця людина (у Маріуполі - ред.) була володимиром путіним. Чоловік, схожий на володимира путіна, справді зафіксований на цих кадрах. Зараз точаться дискусії в експертному середовищі, чи живий сам путін. Але якщо живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі Путіна за довгим столом на відстані від живих людей, у нього тремтить одна рука та багато інших уже характерних ознак, які добре характеризують путіна", - заявив Юсов.
Він зазначив, що серед цих характерних ознак немає прогулянок вечірнім Маріуполем, спілкування з мирними жителями у дворах.
"Тобто, це хороша режисура. І зрозуміло, що російська пропаганда вміє робити різні постановочні сеанси", - додав він.
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