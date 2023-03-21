Окупанти випустили по Херсону та області майже 400 снарядів [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти протягом минулої доби 66 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів".
Про це повідомляє у Telegram глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За словами посадовця, Херсон загарбники атакували 3 рази.
Прокудін розповів, що 14 снарядів противника влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.
"На жаль, є жертви. Одна людина загинула, семеро, серед них одна дитина, - зазнали поранень", - додав глава ОВА.
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