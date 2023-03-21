Уряд Угорщини підтвердив вето на заяву ЄС щодо ордера на арешт путіна [ Редагувати ]
Джерело: BBC
Уряд Угорщини підтвердив вето на заяву ЄС щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента росії володимира путіна, повідомляє Index.
Згідно з відповіддю уряду, офіційний Будапешт дотримується думки, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель мав виступити із заявою лише від свого імені, а не від імені всіх держав-членів Союзу.
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