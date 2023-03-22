У Вишневому Київській області сталася трагедія. Жінка викинула свого двомісячного сина з 5-го поверху багатоповерхівці. Хлопчик не вижив.

Про це повідомляє в Telegram начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Мати викинула немовля з 5 поверху. Трагедія трапилась у місті Вишневе 21 березня, - розповів він.

За його словами, 2-місячного хлопчика терміново госпіталізували до лікарні, але від отриманих травм дитина загинула.

Слідчі з’ясовують усі обставини надзвичайної події, не виключено, що у 29-річної матері була післяродова депресія. За даним фактом відкрито ЄРДР.