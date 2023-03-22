Бійці ССО вдарили по замаскованих позиціях окупантів (відео) [ Редагувати ]
Підрозділи ССО України знищили ЗРК "Стріла-10" та один плавучий транспортер середній (ПТС) окупантів. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.
Ворог їх замаскував, але це не допомогло, дрони відпрацювали точно по цілі.
На південному напрямку в ході розвідки місцевості операторами одного з підрозділів Сил спеціальних операцій виявлено замасковані позиції техніки окупантів.
З використанням дронів "зі скидами" та завдяки вмілим діям наших воїнів, ворожу техніку було знищено.
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