"Вихід з Авдіївки - це "дорога смерті", проте евакуація триває [ Редагувати ]
Керівника Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що через постійні обстріли російських військ трасу на вихід з Авдіївки називають "дорогою смерті". Але евакуювати цивільне населення вдається. Про це він сказав в коментарі CNN.
Евакуація цивільного населення триває, але вихід з міста - це "дорога смерті", ділянка дороги контролюється російськими військами, які можуть негайно відкрити вогонь.
За його словами, за останні три тижні з міста виїхало 180 людей.
При цьому за оцінками українських чиновників, як вказує Барабаш, в Авдіївці залишилося близько 2000 осіб, серед них шестеро дітей.
Одну дитину евакуювали у вівторок, а влада планує евакуювати ще одну в середу.
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