Керівника Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що через постійні обстріли російських військ трасу на вихід з Авдіївки називають "дорогою смерті". Але евакуювати цивільне населення вдається. Про це він сказав в коментарі CNN.

Евакуація цивільного населення триває, але вихід з міста - це "дорога смерті", ділянка дороги контролюється російськими військами, які можуть негайно відкрити вогонь.

За його словами, за останні три тижні з міста виїхало 180 людей.

При цьому за оцінками українських чиновників, як вказує Барабаш, в Авдіївці залишилося близько 2000 осіб, серед них шестеро дітей.