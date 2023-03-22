Удар по Запоріжжю: в одному з будинків почався витік газу [ Редагувати ]
Фото: t.me/zoda_gov_ua
У середу, 22 березня, в одній із багатоповерхівок в Запоріжжі зафіксували витік газу. Про це повідомляє "Суспільне".
Будинок зазнав пошкоджень під час російського обстрілу.
В сусідньому багатоповерховому будинку, який також зазнав пошкоджень, почався витік газу.
За інформацією ЗМІ, наразі очікують на фахівців, які зможуть розв'язувати дану проблему.
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