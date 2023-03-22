Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) продовжила заборону на участь у змаганнях під егідою організації для збірних росії та Білорусії. Команди пропустять Чемпіонат світу 2024 року у Чехії. Про це йдеться в заяві організації.

Рада IIHF визначила, що повернення збірних Росії та Білорусії на змагання федерації поки небезпечне, і буде небезпечним на майбутній сезон 2023/2024. Чемпіонат світу 2023/2024 IIHF проведе без збірних Росії та Білорусії.

У травні 2022 року IIHF відсторонила росію та Білорусь від участі у ЧС-2023. За місяць до цього організація позбавила росію права на проведення турніру (чемпіонат мав пройти в Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня).

Раніше країни Балтії та Скандинавії закликали не допускати росіян до участі в Олімпійських іграх. Міністр спорту та туризму Польщі стверджує, що бойкотувати Олімпіаду у разі допуску спортсменів з рф готові майже 40 країн.

Нагадаємо, Кубок світу з хокею перенесли з 2024-го на 2025 рік.