росію та Білорусь усунули від участі у чемпіонаті світу з хокею в 2024 році [ Редагувати ]
Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) продовжила заборону на участь у змаганнях під егідою організації для збірних росії та Білорусії. Команди пропустять Чемпіонат світу 2024 року у Чехії. Про це йдеться в заяві організації.
Рада IIHF визначила, що повернення збірних Росії та Білорусії на змагання федерації поки небезпечне, і буде небезпечним на майбутній сезон 2023/2024. Чемпіонат світу 2023/2024 IIHF проведе без збірних Росії та Білорусії.
У травні 2022 року IIHF відсторонила росію та Білорусь від участі у ЧС-2023. За місяць до цього організація позбавила росію права на проведення турніру (чемпіонат мав пройти в Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня).
Раніше країни Балтії та Скандинавії закликали не допускати росіян до участі в Олімпійських іграх. Міністр спорту та туризму Польщі стверджує, що бойкотувати Олімпіаду у разі допуску спортсменів з рф готові майже 40 країн.
Нагадаємо, Кубок світу з хокею перенесли з 2024-го на 2025 рік.
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