Інструктори кажуть, зробити постріл може кожен, куди складніше - влучити у ціль.

Володіння зброєю, робота тактичних груп та медична допомога на полі бою - штурмовики навчають добровольців азів військової підготовки. Знання, які отримали на фронті, передають не лише цивільним, а і армійцям, які хочуть покращити свої навички.

Військова з позивним "Хельга" показує стрілецьку зброю, з якою навчатимуть і поводитися, і стріляти. Дівчина має бойовий досвід. Із підрозділом двічі стояла на захисті Бахмута.

Позивний "Хельга" - військовослужбовиця 3-ї окремої штурмової бригади:

Страха не было, я шла осознано туда, я не романтизировала войну. Понимала, что все будет.. это будет грязь, болото, это не будет как… Когда выбор станет или ты, или тебя, я думаю тут не будет никакой заминки. Потому что там всего лишь 2 варианта.

І саме для того, аби залишитися живим у таких ситуаціях, військові взялися навчати охочих.

Інструктори кажуть, зробити постріл може кожен, куди складніше - влучити у ціль. Тут важливе все - від положення ніг - до темпу дихання.

Владислав Калініченко – інструктор:

Основные нюансы, которые влияют на качество стрельбы, если мы говорим за длинные стволы, в нашем случаеАК. То это стойка непосредственно, это вкладка оружия, это прицеливание и отработка спуска. И малейшая ошибка, хотя бы в одном из этих аспектов - это будет промах. Самая частая ошибка - это ожидание выстрела, срыв пускового крючка в сопровождении с толчком, с плечем.

Серед добровольців - і Євген. Коли почалася велика війна, одразу пішов до війська. Служив на Донецькому напрямку. Допоки не отримав поранення. На вишкіл прийшов отримати нові навички.

Євген – військовослужбовець:

Мина прилетела возле окопа - и контузия. Я на реабилитации, 26 заканчивается реабилитация и назад. На Донецкое направление.

На вишкіл до військових 3-ї окремої штурмової бригади прийшло майже 200 добровольців і серед них - чимало дівчат. Марія каже, із нашим "сусідом" потрібно бути готовим до будь-чого.

Марія - жителька Дніпра:

У нас есть сосед, который немного ненормальным оказался. І поэтому нам нужно быть готовыми ко всему. И быть готовыми защищать и себя, и всех своих родных и близких.

А в цій групі інструктор пояснює, як працюють тактичні групи.

Ян – інструктор:

Головний принцип - це відпрацювання у цій групі, відчувати темп, ритм вашої команди. Щоб все було чітко ізлагоджено, щоб ви навіть без команд розуміли, що потрібно робити.

Віталій проходив військову підготовку ще у радянському союзі. Каже, те, що що зараз говорять інструктори - дуже відрізняється від колишнього навчання.

Віталій - житель Дніпра:

Не було тактики дій таких от. Малими групами ми не працювали. Працювали у складі взводу, роти. А малі групи вони більш мобільні. І виходячи із сучасних, навіть технічні засоби. Бойові машини не розраховані на 12 чоловік, малими групами працювати ефективніше.

Інструктори підготували і курс із медицини - що потрібно зробити до передачі пораненого в руки медиків. Звертають увагу навіть, здавалося б, на дрібниці - де має бути зброя поки надають допомогу, як підійти до пораненого.

Коли перелам тазу у нас, то його потрібно зафіксувати. Як перевірити перелам тазу? Він буде рухатися. Так! Відкрити книжечку. Можна візуально, але якщо ми цього не бачимо, то можемо спробувати. На ось ці кісточки надавити, воно буде дуже рухливим. Для того, щоб його зафіксувати. Ремінь розстібаємо, спустили штани трохи нижче і обережно стягнули.

Богдан - заступник командира 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади:

Ви бачите наскільки багато здійснюється атак цивільного населення в цивільних міст, тому всім потрібно знати банальні навики з медицини для того, щоб не загинути після обстрілу.

Штурмовики вже провели вишколи для майже п'яти тисяч добровольців. І зізнаються, частина з них вже стали справжніми бійцями.