Знову "Шахеди". Росіяни учергове завдали масованого авіаційного удару. Сили ППО знищили 16 дронів із 21. У Ржищеві, на Київщині, мопеди частково зруйнували два поверхи двох гуртожитків та навчальний корпус професійного ліцею. Семеро людей загинули.

Атакував ворог і Одещину. Три ракети класу "повітря - земля" росіяни випустили з винищувачів Су-35. Дві вдалося збити, але одна влучила у триповерховий гуртожиток Свято-Іверського Одеського чоловічого монастиря. Храм розташований поруч з густонаселеним спальним районом. Більше подробиць - далі.

У повітрі - стійкий запах гару, який відчули у кількох районах міста. Вкотре ворог вдарив по Одещині керованими ракетами із застосуванням авіації - винищувачів Су-35. Дві ракети класу "повітря- поверхня" Х-59 було знищено системою протиповітряної оборони. Одна - влучила в триповерхову будівлю гуртожитку Свято-Іверського Одеського чоловічого монастиря.

Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного центру сил оборони півдня України:

Руйнування досить потужне. Покрівлі зруйновано приблизно 200 квадратних метрів. Було 2 осередки загоряння. Загальною площею близько 40 квадратних метрів, які були оперативне ліквідовані.

Минулося без жертв, проте намісник монастиря розповідає: за пів години до атаки в цій будівлі проводили службу, на якій перебувало кілька десятків людей. На щастя, більшість встигла розійтися. Частково лишилися ті, хто жив у гуртожитку.

Архієпископ Южненський Діодор, намісник Свято-Іверського Одеського чоловічого монастиря:

В цьому корпусі мешкало, будемо сподіватися, мешкатиме 15 душ. З них 10 перебувало на той момент в цій будівлі. З них п'ятеро мешкало на третьому поверсі, під самим дахом.

Сантехнік монастиря, Ігор, каже: повітряну тривогу чув, але залишився в кімнаті.

Ігор Габров, постраждалий:

Там есть бомбоубежище, есть, можно спрятаться, все. Но я не хожу.

Через це мало не став жертвою ракетної атаки.

Ігор Габров, постраждалий:

Сидел на кровати. Смотрю: полетели, как электрические звездочки в окне, и тут - взрыв. Меня с кровати скинуло. Вылетело окно. Разбило голову чуть-чуть.

Чоловіка ушпиталили з пораненням голови.

Юрій Тюхтій, нейрохірург Одеської міської лікарні:

Виконана первинна хірургічна обробка рани й госпіталізований в нейрохірургічне відділення. Зараз почуває себе задовільно.

Легких поранень зазнали ще троє ченців. З огляду на руйнування, наслідки могли бути значно гіршими. Зокрема й тому, що монастир розташований поруч з густонаселеним спальним районом Одеси. Військові нагадують про необхідність реагувати на сигнали повітряної тривоги. Адже ворог повернувся до тактики вже добре знайомих Одесі точкових ударів.

Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного центру сил оборони півдня України:

Ми не говоримо про те, що це - абсолютно інша тактика. Це - вишукування нових способів впливу. Якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, як раз саме такими точковими ударами характеризувалися атаки по півдню України. І цього разу знов намагалися помститися. так звано, за бавовну у Джанкої.

На місці прильоту ракети досі працюють слідчо-оперативні групи СБУ та поліції.