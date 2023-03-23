"Врятувати життя за будь-яку ціну". Саме на цьому наголосив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, коли передав до військового шпиталю, який виконує завдання у Північній операційній зоні, унікальні портативні інноваційні системи "SurgiBox" для проведення невідкладних хірургічних операцій в польових умовах.

Важливість цієї допомоги полягає в тому, що даний військовий медичний заклад є провідним, який виділяє лікарсько-сестринські бригади, що виїжджають на передову, на ті підрозділи, які виконують завдання на державному кордоні з російською федерацією. Унаслідок артилерійських та мінометних обстрілів, авіаційних ударів та ракетних ударів, які ворог наносить по прикордонню, виникають питання термінового надання лікарської допомоги. Але, відтепер ці лікарські бригади будуть забезпечені вже надсучасним хірургічним оснащенням, яке допоможе їм в роботі.

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, загалом медперсоналу госпіталю передано 38 операційних комплектів. Але в ході реалізації гуманітарних програм Командування Об’єднаних сил ЗС України в подальшому є можливість задовольнити й більшу потребу в них.

Слід зазначити, що ургентно-операційне поле використовується під час екстреної медичної допомоги хірургічним хворим в неопераційних польових умовах. Це обладнання допомагає економити, по-перше, час для обробки операційного поля, по-друге, допомагає забезпечувати стерильність в умовах агресивного середовища.

А саме у підвалах, палатках на умовах перевезення санітарним транспортом. Це те, що забезпечує негайний оперативний доступ до важкого поранення, забезпечує збереження життя такого пораненого там, де не можна надати кваліфіковану допомогу в умовах операційної.

Інноваційні портативні системи "SurgiBox" для проведення невідкладних хірургічних операцій в польових умовах передано командуванню Об’єднаних Сил ЗС України від американської неурядової організації за сприяння благодійного фонду "ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ".