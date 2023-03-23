Частина пенсіонерів не отримає щорічні виплати: чому і кого це стосується [ Редагувати ]
Цьогоріч Кабмін вирішив перенести для частини пенсіонерів щорічні виплати, які завжди здійснювалися у травні. Це стосується ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради, рішення ухвалили на пленарному засіданні.
"В цілому прийнято Закон про внесення змін до деяких законів України щодо виплати грошової винагороди ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, реєстр. №7295", - сказано на сайті парламенту.
Як зазначається у пояснювальній записці, одноразову допомогу мали виплатити 5 травня, напередодні Дня Перемоги, втім, у Верховній Раді вирішили перенести виплати до Дня Незалежності України – 24 серпня.
Як повідомляли раніше, Конституційний Суд 22 березня ухвалив рішення, що розмір мінімальної пенсії в Україні має бути не нижчим від прожиткового мінімуму – 2 589 грн.
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