Синоптик розповіла, які "сюрпризи" принесе в Україну похолодання [ Редагувати ]
Похолодання, яке очікується в Україні з вівторка-середи, 28-29 березня, принесе із собою не лише різке зниження температури - від високих "плюсів" до невеликих "мінусів", а й дощ, місцями сніг, які не лише ускладнять ситуацію на дорогах, а й погіршать самопочуття.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.
"Впродовж 28-29 березня в Україні очікується серйозна зміна погоди. Починаючи із західних областей, температура повітря суттєво знижуватиметься, спочатку до +4...+9 градусів, а потім і до нуля та навіть невеликих "мінусів", - розповіла вона.
За словами синоптика, до різкого похолодання приєднаються циклони та атмосферні фронти.
"Підуть дощі, які через похолодання переходитимуть у сніг! Зрозуміло, що така атмосферна боротьба різних повітряних мас не обійдеться без сильного вітру", - попередила Діденко.
При цьому, як зазначила вона, ця погодна метаморфоза через значні метеорологічні контрасти може ускладнювати ситуацію на дорогах, погіршувати самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними проблемами.
У столиці також різко зміниться погода.
"Очікується істотне похолодання, дощ і навіть мокрий сніг!" - додала синоптик.
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