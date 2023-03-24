Європейський центральний банк (ЄЦБ) вимагає від австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) закрити свій бізнес у росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Відповідні вимоги до банку з'явилися після візиту до Австрії високопосадовця, в ході якого він висловив стурбованість з приводу діяльності Raiffeisen у рф.

Reuters зазначає, що Raiffeisen після початку повномасштабної війни в Україні став одним з ключових західних банків у росії - на нього припадає майже чверть всіх переказів у євро до рф.

ЄЦБ не вимагає від банку негайного припинити діяльність у РФ, але наполягає на формуванні плану дій зі скорочення діяльності на російському ринку. Такий план може передбачати як продаж, так і закриття російського підрозділу банку.

Представник банку заявив, що фінансова група вивчає варіанти для свого російського підрозділу, у тому числі розглядається опція з "ретельно керованим виходом" з російського ринку.

У росії дочірня структура Raiffeisen Bank International - Райффайзенбанк - входить до переліку 13 системно важливих банків (у переліку також є ще один іноземний банк - італійський UniCredit).

У лютому 2023 року стало відомо, що Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, яке відповідає за виконання санкцій, розпочало розслідування щодо австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International через її російський бізнес.

За інформацією Der Standard, Raiffeisen Bank вивчає можливість обміну зі Сбербанком Райффайзенбанку на активи Sberbank Europe.