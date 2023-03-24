Росіяни і самі воліють утекти зі своєї країни. За час війни вони буквально ринули на Балі і вже дістали індонезійців. У січні на курортний острів вʼїхали майже 23 тисячі громадян рф. За кількістю поступилися лише австралійцям.

Заїжджають росіяни по туристичних візах, але... нелегально працюють, хуліганять та споганюють місцеві святині. Як острівʼяни вирішили з цим боротися? Далі - в матеріалі Ольги Жидецької.

Казковий острів - мрія для відпустки. Балі, який рік тому зняв ковідні обмеження, щоби рятувати свою економіку, тепер уже туристам не радий - принаймні з рф. Від початку російської повномасштабної агресії проти України райський куточок став магнітом для росіян, що вирішили подалі перечекати буремні часи. За минулий рік на Балі вʼїхало 74 тисячі громадян рф. А у січні цьогоріч - понад 22 тисячі. Більше було тільки австралійців. І росіяни, що давно отаборилися на острові визнають, - від своїх нема проходу.

Сейчас ты просто закрываешь лицо и делаешь вид, что ты не русский, потому что слишком их много. Ну сейчас очень много. Вот мы сейчас в зале, где сидят одни русские.

З навалою на Балі росіяни привезли те, що, й зазвичай, хуліганство, пиятику, неповагу до місцевих звичаїв. Тільки за останній час острівʼян обурило кілька кричущих випадків - нетверезий громадяний рф збив індонезійця, інша спадкоємиця культури Пушкіна й Достоєвського - позувала голяка на тлі тамтешньої святині. До всього росіяни, купивши найдешевшу - туристичну - візу, насправді приїздять працювати й не платять податків. Це явище стало настільки масовим, що місцевим урвався терпець.

Есть такой чат у индонезов - "Поймай русских" Они туда скринят все рекламные обьявления русских, кто неофициально работает. Скидывают в этот чат, а потом всякие проверки, депортации и все такое.

Заробляти російські псевдо-туристи намагаються з усього - перездають вілли, дають уроки серфінгу, пропонують послуги фотографів, моделей, повій та ворожок на Таро. При цьому поводяться нахабно і не криються.

Катерина Овечкіна, блогерка, живе на Балі 10 років:

Естественно, все местные в шоке и начались глобальные проверки. Эти проверки иммиграции, иммиграции на острове Бали, прилетела с проверками из Джакарти - Джакарта это столица. То есть все начальство прилетело на остров Бали из-за того, что наш брат просто не хочет работать официально.

Тільки за перший тиждень фактичних облав міграційна служба заарештувала сімох росіян. За незаконну діяльність та візові порушення їх внесли до чорного списку й видворили до рф. Серед депортованих - стендап-комік, що вʼїхав як турист, але збирався виступати. З огляду на масовість явища губернатор Балі висунув гучну ініціативу - скасувати можливість отримувати візи по прибуттю.

Ваян Костер, губернатор Балі:

Вони не були в безпеці у себе вдома, тому вони ринули на Балі. В тому числі ті, хто шукав комфорту або приїхав сюди працювати. Ми не робили цього по відношенню до інших країн, тому що з їхього боку не було жодних значних порушень.

Окрім того, на Балі разюче зросла кількість інцидентів на дорогах за участі вихідців із рф. І влада задумалася про посилення місцевих законів щодо байків - основного виду транспорту на острові. Тож через росіян усім іноземцям хочуть заборонити оренду мопедів та мотоциклів.

Ваян Костер, губернатор Балі:

Будь ласка, поводьтеся як турист, як хороший турист, і користуйтеся транспортними засобами, наданими туристичними агентствами, а не їздіть на орендованих мотоциклах без сорочок, без шоломів, без водійських прав, не порушуйте правил дорожнього руху.

Ініціативи губернатора Балі поки не знайшли підтримки у центральної влади. Однак місцеві жителі ідею приструнити нахабних туристів загалом схвалюють.

Леон Бандерас Мартіну, житель Балі:

Я вважаю, що важливо застосувати до цих туристів санкції, так само як для нас - ми ж також отримуємо покарання, якщо порушимо закони.

Та найнеприємніше в цій історії те, що під один гребінець із росіянами потрапили й українці. Візові обмеження, на думку губернатора Балі, мають стосуватися двох країн - росії й України. У посольстві нашої держави називають це дискримінацією.