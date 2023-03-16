МВФ надасть Україні кредит на $15,6 млрд - FT [ Редагувати ]
Міжнародний валютний фонд вирішив затвердити програму багаторічного кредитування України. Її сума становитиме $15,6 млрд. Про оголошення програми фонд має намір повідомити найближчим часом. Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела.
Переговори між представниками МВФ та українського уряду проходили у Варшаві 8-15 березня. За словами представника фонду, сторони досягли "значного прогресу" у відповідності до "набору підходів, які могли б лягти в основу програми, що підтримується фондом".
За даними Мінфіну України, у держбюджету-2023 закладено дефіцит у $38 млрд. На початку лютого FT повідомляла, що влада західних країн тисне на МВФ, щоб добитися якнайшвидшого запуску програми кредитування України загальною сумою $14-16 млрд, розрахованої на 3-4 роки.
У МВФ вважають, що для відновлення України може знадобитися $5 млрд щомісяця. У грудні 2022 року глава МВФ Крісталіна Георгієва повідомляла, що організація надала Києву $2,7 млрд екстреного фінансування.
У жовтні фонд виділив Україні $1,3 млрд на потреби, пов'язані з фінансуванням платіжного балансу, зокрема у сфері продовольства. Світовий банк 1 жовтня погодився надати Україні $530 млн під гарантії Британії та Данії.
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