Кабінет міністрів схвалити проєкт листа про наміри уряду і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проєкт Меморандуму про економічну та фінансову політику. Про це йдеться у розпорядженні від 24 березня 2023 р. № 242-р.

Розпорядження уповноважує міністра фінансів Сергія Марченка на підписання зазначеного листа.

Уряд поки що не публікує документів.

Меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику підписують президент, голова уряду, голова НБУ та міністр фінансів. Він містить добровільні зобов’язання влади країни робити певні кроки.

Зазвичай меморандум оприлюднює МВФ після схвалення програми Радою директорів.