Впевненості у завтрашній день додає й ситуація на валютному ринку. Гривня міцнішає. А долар - вперше за довгий час просів. І ця тенденція останніх тижнів збережеться і в квітні, кажуть експерти. Прогнози чула Олена Логінова.

Гривня посилила позиції щодо долара. Таку тенденцію, тим паче зараз, під час війни, спостерігаємо не часто.

Олена Логінова, кореспондентка:

Вартість американської валюти подешевшала майже на 2.5 гривні за останні 2 місяці. Якщо у січні ми могли купити долар за 41 гривню, то вже зараз в обміннику його продають за 38.5.

- Впав, впав, причому я замечаю по людям, те, которые не меняли давно, подходят и удивляются.

Гривня сьогодні посилилась на 5%, готівкова гривня - це тренд.

Що змусило долар подешевшати? Вся справа - у попиті та пропозиції, кажуть експерти. Американської валюти на внутрішньому ринку України стало більше, а гривні навпаки - менше.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

В країну заходить дуже багато валюти від наших партнерів для того, щоб підтримати нашу Україну. Більше 30 млрд доларів ми отримали на підтримку нашого бюджету у вигляді грантів і у вигляді кредитів - приблизно 50/50 - це дуже суттєва сума. Просто згадаємо, що ще нещодавно наш бюджет в цілому дорівнював 40 млрд дол. Тому 30 млрд - це дуже суттєва сума. На цей рік планується 38 млрд.

Василь Фурман, економічний експерт:

Чим більше Україна буде отримувати міжнародної фінансової допомоги, тим будуть більшими наші золотовалютні резерви нашого Національного банку України і станом на сьогодні вони, наприклад, складають трохи менше 29 млрд доларів - це значна сума коштів.

Крім міжнародної фінансової підтримки, позиції гривні укріпив ще й сезонний фактор. Навесні національна валюта завжди почуває себе "впевненіше" через активність аграріїв і проведення весняних польвих робіт. І цей рік - не виняток.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Наш фермер в основному тримає свої заощадження або в готівці - в гривні або в доларах. Зараз він витягає ті долари і іде продає їх на ринку, тобто збільшує пропозицію долара - забирає гривню з цього ринку, іде купляє паливо-мастильні матеріали, посівний матеріал, міндобрива, техніку ремонтує.

А ще позицію гривні підсилюють стабілізаційні кроки Нацбанку.

Василь Фурман, економічний експерт:

Нацбанком були ініційовані депозитні програми комерційних банків, коли сьогодні у простого громадянина є можливість купити за гривню безготівковий долар поклавши на депозит 90 днів, але дуже вигідний курс там 37.5 десь.

На найближчі три-чотири тижні прогнози експертів обережно позитивні.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Якщо і будуть коливанння, то дуже незначні і в такому випадку не можна говорити, що це суттєва зміна курсу, тобто - 38.2, 38.5, 38.4 - тобто іншими словами - це і є той боковий тренд, який буде спостерігатися майже цілий місяць. Далі буде залежати як успішно буде здійснюватися контрнаступ.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Прийнамні до закінчення весняних польових робіт я взагалі не чекаю будь-яких дій по послабленню гривні. Ядумаю, вона буде триматися 38 достатньо чітко.

На початку повномасштабного вторгнення Нацбанк врятував валютний ринок від обвалу, заморозивши офіційний курс долара на рівні 29,25. Торік у липні Регулятор скорегував його - до 36,6 грн. Разом з тим готівковий курс у банках весь цей час тримався на рівні 40 - 41 грн за долар. І лише з початку березня гривня пішла на зміцнення.