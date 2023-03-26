На політичній карті світу може з'явитися ще одна ядерна держава. Президент росії путін заявив, що готовий надати Білорусі тактичну ядерну зброю. За офіційною версією, причиною такого рішення стала відповідь на можливу передачу Україні танкових боєприпасів зі збідненим ураном.

Але, чи так це насправді? Та чи зможе білоруський диктатор лукашенко помацати червону кнопку. Аналізував Євген Бригар.

Ядерна зброя в Білорусі - давнє бажання диктатора олександра лукашенка. Про наміри отримати таку "небезпечну іграшку", так званий президент час від часу згадує років зо 20. А з початком війни проти України, лукашенко ледь не щомісяця з піною біля рота кричить, що Білорусі для захисту конче необхідні бодай скількись ядерних боєголовок, бо ж на неї хоче напасти чи не вся Європа.

Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Более того, мы когда-то в питере с путиным заявили, что переоборудуем и беларусские самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпали? Все готово.

А ще за час повномасштабної війни у розпорядженні Білорусі опинилися ракетні комплекси "Іскандер-М", що можуть нести балістичні та крилаті ракети, зокрема в ядерному виконанні. Маючи вже два види носіїв зброї судного дня, лукашенко почав говорити про необхідність отримання, власне, самої зброї. Бажання стати ще одним ядерним безумцем лукашенко замаскував під нібито відповідь на можливу передачу Україні танкових боєприпасів зі збідненим ураном.

олександр лукашенко, президент Білорусі:

Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. И поэтому, как только эти боеприпасы взорвутся на территории войск россии, вы увидите - ответ будет страшным. Для всей планеты уроком будет. У россии не только обедненный уран, вы это знаете.

І Білорусь таки отримає тактичну ядерну зброю. Принаймні, про це заявив путін. За його словами, приводом дійсно стала інформація про надання боєприпасів зі збідненим ураном. Хоча, і у росії на озброєнні таких десятки, якщо не сотні тисяч. Однак, це ще й дзеркальна відповідь на розміщення американцями своєї ядерної зброї на території інших країн, каже путін.

Мы договорились, что мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств. Хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению.

Це означає, що ядерна зброя фактично буде на території Білорусі, однак командний пункт все одно базуватиметься в росії. Відповідно, дозвіл на пуск ракети може дати тільки росія. Тож, навіть якщо ядерна зброя і потрапить у Білорусь, Лукашенку не вдасться отримати повний контроль над нею. Він так і залишиться маріонеткою "великого брата".

3 апреля приступаем к обучению экипажей и 3 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

На таке рішення вже відреагували в США. Зокрема, у Пентагоні заявили, що не побачили ні причин для зміни готовності наших ядерних сил, ні ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю. Натомість, поки путін має ядерну зброю - Європа не може бути в безпеці. Таку думку висловили в Міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї. А от білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська побоюється, що такими діями росія підставляє Білорусь під можливий превентивний удар, або удар у відповідь.

Російська Федерація, таким чином, прямо порушує Будапештський меморандум про гарантії безпеки для Білорусі, приєднавшись до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І ще більше підпорядковуює Білорусь своєму незаконному контролю, ще більше позбавляює її суверенітету.

росія діє як окупаційна сила, порушуючи національну безпеку та ставлячи Білорусь на курс зіткнення з сусідами та міжнародним співтовариством.

Літаки переобладнані, Іскандери є, сховище будується. Говорячи, що причиною надання Білорусі ядерної зброї стала передача Україні боєприпасів зі збідненим ураном, путін сам собі суперечить. Очевидно, що цей план готувався ще давно. І на думку експертів, це ще одна спроба змусити Європу та США піти на переговори.