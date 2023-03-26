Україна буде збільшувати здатність постачати чисту електроенергію в ЄС - Міненерго [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Україна може допомогти Євросоюзу у зеленому переході завдяки експорту чистої електроенергії.
Про це повідомляє заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.
"Україна прагне стати хабом чистої електричної енергії для Європи. Країна буде нарощувати здатність постачати чисту електроенергію в ЄС та зберігати її для потреб балансування ринку", - сказав він.
Демченков наголосив, що українська чиста електроенергія допоможе Євросоюзу у зеленому переході.
Також він додав, що жодна енергосистема у світі не зазнавала таких пошкоджень. Тому на етапі підготовки до наступного опалювального сезону міжнародна допомога все ще має надзвичайно велике значення.
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