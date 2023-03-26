"У США не бачать ознак переміщення ядерної зброї рф до білорусі" - Кірбі [ Редагувати ]
У неділю, 26 березня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі. Про це повідомляє CNN.
Білий дім поки що не бачить ознак того, що росія перекидає ядерну зброю до білорусі.
Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю. Нам просто доведеться поспостерігати і подивитися, до чого це призведе.
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