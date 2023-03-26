"Якщо росія занепокоєна долею своїх танків, нехай виведе їх з України": у США прокоментували поставки снарядів зі збідненим ураном

Американська влада не постачає Україні снаряди зі збідненим ураном, які Києву пообіцяла Велика Британія. Однак росія перебільшує загрозу застосування таких боєприпасів. Про це заявив на брифінгу в Білому домі представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі