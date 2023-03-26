Вибух в російському Кірєєвську: окупанти озвучили свою версію [ Редагувати ]
У неділю, 26 березня, у російському місті Кірєєвськ Тульської області стався вибух. Як заявили окупанти, там спрацювала їх ППО та нібито збила український безпілотник. Про це повідомляють росЗМІ.
Як заявило російське міноборони, комплекс РЕБ "Поле-21" нібито вплинув на ударний український БПЛА. У нього з ладу було виведено систему навігації та він впав в районі Кірєєвська.
Окрім цього в міноборони окупантів похвалились, що російські засоби ППО в Тульській області забезпечують надійне прикриття цього напрямку.
по темі
Для хлопців з "3 Окремої Штурмової Бригади Сухопутних військ ЗСУ", які захищають нас у Бахмуті, розпочато збір на авто
Для хлопців з "3 Окремої Штурмової Бригади Сухопутних військ ЗСУ", які захищають нас у Бахмуті, розпочато збір на авто
У неділю, 26 березня, президент України Володимир Зеленський розповів про нараду з військовими
У січні 2023 року на Соледарському напрямку, українські військові знищили пункт управління росіян
У неділю, 26 березня, українські захисники відбили більше 50 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках