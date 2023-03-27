Втрати рф: Генштаб опублікував останні дані [ Редагувати ]
Станом на ранок понеділка, 27 березня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 171160 військових.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 171160 (+610) осіб ліквідовано,
- танків - 3595 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6953 (+6) од,
- артилерійських систем - 2638 (+7) од,
- РСЗВ - 523 (+1) од,
- засоби ППО - 277 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2216 (+0),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5493 (+7) од,
- спеціальна техніка - 285 (+3).
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