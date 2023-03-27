На цьому тижні, з 27 березня по 2 квітня, представники двох знаків зодіаку можуть зіткнутися з масою неприємностей.

Терези

Якомога швидше позбутися негативних звичок потрібно жінкам-Терезам. У зазначений період вони будуть проявлятися максимально руйнівно, й ситуація може зайти у глухий кут. Забирати удачу у представниць даного знака буде Венера. Астрологи рекомендують Терезам намагатися налаштовуватися на самопізнання і поліпшення настрою. Енергії і сил у них буде для цього цілком достатньо. Головне вміло їх застосовувати.

Скорпіон

Тиждень загострених емоцій чекає на жінок-Скорпіонів. Їм може не вистачити енергетичної підтримки для реалізації планів, а також просування в бізнесі і на роботі. Протягом усього тижня представниці даного знака можуть відчувати емоційні труднощі через проблеми з Венерою. Скорпіонам радять навчитися прощати оточуючих і відпускати минуле.