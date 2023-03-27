Під Одесою на узбережжі вибухнула якірна міна [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У понеділок, 27 березня, в Одеському районі на узбережжі вибухнула якірна міна.
Про це повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
"На узбережжя Чорного моря знову винесло якірну міну", - йдеться у заяві.
Братчук повідомив, що боєприпас здетонував та вибухнув.
"Постраждалих немає. Подробиці - пізніше", - додав речник Одеської військової адміністрації.
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