У Куп'янську Харківської області підірвався на протипіхотній міні 50-річний чоловік. Він загинув на місці.

Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та дані ДСНС.

"У Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув", - написав Синєгубов.

Як повідомили тим часом в ДСНС, інцидент стався на території садового товариства "Літєйщик",

"У м. Купянськ, на території садового товариства “Літєйщик” підірвався на протипіхотній міні чоловік 1972 р.н. Загинув на місці", - розповіли рятувальники.