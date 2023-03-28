У Куп'янську чоловік підірвався на протипіхотній міні [ Редагувати ]
У Куп'янську Харківської області підірвався на протипіхотній міні 50-річний чоловік. Він загинув на місці.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та дані ДСНС.
"У Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув", - написав Синєгубов.
Як повідомили тим часом в ДСНС, інцидент стався на території садового товариства "Літєйщик",
"У м. Купянськ, на території садового товариства “Літєйщик” підірвався на протипіхотній міні чоловік 1972 р.н. Загинув на місці", - розповіли рятувальники.
по темі
Останніми днями росія продовжує віддавати пріоритет операції з оточення міста Авдіївка на Донеччині
Росія може завдати по Україні точкові ракетні удари. Проте зараз ворог, зокрема на півдні, більше використовує авіацію для атак
Загарбники били по області з авіації та артилерії
Україна офіційно визнає викраденими росією 4390 дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився про передачу Україні танків Leopard 2 та зазначив, що взяті на себе зобов'язання щодо військової допомоги для нашої країни ФРН виконує у строк