Гра на підвищення ставок чи черговий ядерний шантаж? У світі уже кілька днів обговорюють заяву росії про розгортання ядерної зброї на території Білорусі. Україна одразу ж закликала членів Ради безпеки ООН зібрати позачергове засідання. Утім західні аналітики переконані: ці меседжі путіна - психологічна операція кремля. А що кажуть на це у Брюсселі? Чи дійсно загрози немає? Олена Абрамович з'ясовувала.

Новина, яка не оминула, мабуть, жодне західне медіа - путін оголосив, що зберігатиме тактичну ядерну зброю у Білорусі. Про це розказали Politico, The Guardian, Wall street journal, ВВС, CNN тощо. І саме такого ефекту і прагнув російський диктатор, кажуть західні аналітики та експерти.

Я не думаю, що час панікувати. Путін намагається викликати ескалацію, бо в нього проблеми.

Роланд Фроденштайн, віце-президент аналітичного центру GLOBSEC:

Причина, чому путін це робить - щоб налякати західну публіку. Все, що йому треба - це слова "ядерна зброя" у заголовках нових в західних країнах. У військовому плані це нічого не змінює - росіяни уже мають ядерну зброю в Калінінграді - ракети "Іскандер". І той факт, що вони зараз розміщують їх в Білорусі - нічого не міняє, вони й так уже близько до столиць країн НАТО.

Заголовки у західних ЗМІ, однак, паніку не провокували. Газета The Guardian вказала, що будівництво сховищ до літа на території Білорусі звучить як надто оптимістичний план, зважаючи на те, як довго зводились аналогійні сховища в Калінінграді.

Ядерні експерти скептично ставляться до таких амбітних термінів і зазначають, що Росія працює над сховищем ядерної зброї в Калінінграді щонайменше сім років, і досі не ясно, чи дійсно бомби туди прибули.

Wall street journal вказав на стриману реакцію урядів, мовляв, західні чиновники применшують значення розміщення росією тактичної ядерної зброї. Видання Politico Європа процитувало твіт речниці НАТО про безвідповідальність росії. Утім, за словами експертів, ця ситуація, власне, стала ще однією яскравою демонстрацією - словам путіна вірити не можна. Бо ж він сам ще тиждень тому у Москві разом з китайським лідером засудив розгортання ядерної зброї на території інших держав.

Роланд Фроденштайн, віце-президент аналітичного центру GLOBSEC:

Це типічний путін. Спочатку він разом зі Сі Дзіньпінем каже - жодної ядерної зброї за межами наших кордонів і через кілька днів саме це робить. І це так само сигнал Заходу - сьогодні я можу вам зось пообіцяти, можу навіть підписати це своїм імʼям, і через кілька днів зроблю щось абсолютно протилежне.

Китайський лідер від своїх слів не відмовився. У Міністерстві зовнішніх справ Китаю нагадали про підписану спільну заяву і що - цитую - "слід уникати воєн між державами, які володіють ядерною зброєю, і знижувати стратегічні ризики". У Вашингтоні, тим часом, сказали, що не бачать ознак підготовки до застосування Москвою ядерної зброї, і що доведеться спостерігати за ситуацією.

Роланд Фроденштайн, віце-президент аналітичного центру GLOBSEC:

США, звісно, мають цілу систему так званого "розширеного стримування" у країнах НАТО, тобто є ланцюжок можливих ядерних відповідей з боку заходу на можливу російську ядерну агресію. І це може бути як тактична ядерна зброя - тобто бомби з літака, до далекобійних міжконтинентальних балістичних ракет.

Що ж до дипломатичної відповіді, то, за словами експерта, росія поки що не порушує цим кроком міжнародних договорів. Проте в Брюсселі застерегли Білорусь. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

І що ЄС готовий відповісти санкціями. Про посилення обмежень проти лукашенка заявив і польський премʼєр. Проте офіційно нового пакету поки що не оголошували.