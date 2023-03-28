Українцям не радять ховати теплий одяг чи міняти гуму на колесах, попри те, що вже майже середина весни. Очікується різке похолодання.

Про це у своєму прогнозі розповіла синоптик Наталка Діденко для радіо NV.

За її словами, в Україну заходить потужний циклон, який несе опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Саме у більшості областей вони можуть бути змішаної фази. Зокрема, на заході, у Житомирській, Київській, Черкаській та Львівській області.

"Березень вкотре нам показує свій мінливий характер і на цей раз бачимо, що у нас 28 число й до нашої території з південного заходу входить потужний циклон", - розповіла вона.

Так, західні регіони зараз відчувають вплив цього циклону, там вже подекуди утворився невеликий сніговий покрив. Центральний регіон, північний (це Київщина) вже відчує ближче до вечора, коли опади, які ми маємо зараз у вигляді дощу, почнуть переходити у змішану фазу, тобто в мокрий сніг. Негода супроводжуватиметься поривами вітру.

У середу, 29 березня, по всій території України вночі та вранці очікуються пориви вітру в межах 15−20 метрів за секунду. На дорогах може утворитись ожеледиця, тому зараз треба бути дуже уважними та обережними водіями, особливо в західних областях, зокрема в Київській, Черкаській, Вінницькій.

У середу опади поступово припинятимуться, а в четвер, 30 березня, переважатиме погода без опадів, проясниться, циклон відійде, додала Діденко.