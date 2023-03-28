У пропагандиських навичках - росіянам немає рівних. Адже вони роками тренувалися у майстерності брехні. Нова пекельна порція - в матеріалі Карини Вакарєвої.

З брехні російської пропаганди весь світ сміявся роками. Та, схоже, зі своєю задачею кремлівські пропагандисти впоралися - росіяни перетворилися на зомбі, що вірять лише своєму телевізору.

- Как вы считаете, Китай россии друг или враг? - Сотрудник. - В чем проявляется это сотрудничество?- Ну вы же смотрите телевизор?- Неа. - Надо смотреть!

Залякай, приховай правду та забудь про критичне мислення - так виглядає типова методичка рупорів кремля.

- Много скептиков говорят о том, что россия впадает в зависимость от Китая. Причем, такую железную зависимость. - Это говорят не скептики, а завистники.

А "заздрити" є чому. "Леопарди", "Абрамси" та "Челенджери", починайте тремтіти від страху - в росії на фронт відправляють танки, старші самого путіна. Навіть росіяни вражені.

- Вот кстати ролик появился в интернете, давайте покажем его. О том, что эшелон танков Т-54, Т-55 движется в каком-то направлении.

Платформи із застарілими музейними експонатами помітили у Приморському краю. 14 бойових машин сталінських часів рухаються в бік заходу. Ймовірно, аби "підсилити" ворожу армію. І такої антикварної амуніції у росії вистачає.

Очень неуместные шутки, что будем скоро Т-34 снимать с постаментов. Понадобится - будем. Мы танками с постаментов сможем танковую дивизию укомплектовать.

Критичність ситуації розуміють і терорист Гіркін, і вагнерівець Пригожин.

- Прос*ём все подряд. - А дальше, что будет? Проиграем войну? - Будет не очень хорошо. - Мы войну не выиграем. Где оптимизм? Оптимизма я не испытываю.

Оптимізму не бракує хіба що священнику РПЦ. Він закликає бомбити Україну з молитвою на вустах.

Втім, настанови російського попа на фронті, схоже, нікого не цікавлять. Окупанти самі знають - як краще воювати.

Тим часом у кремлівських пропагандистів, що погрожують світові ядерною війною, з'явилися колеги. Білоруська пародія на Соловйова - Григорій Азарьонок - взявся жахати атомним ударом сусідні держави.

- Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте.

Днями владімір путін заявив - росія розмістить в Білорусі тактичну ядерну зброю. А все через…

- Боеприпасы с обедненным ураном. Снаряды с обедненным ураном. Сравним с последствиями применения "грязной бомбы". Оружие с ядерным компонентом. Очень мощные и радиоактивные. Теперь ждём и на Украине.

Це росіяни про нову допомогу Україні від Великої Британії. Боєприпаси зі збідненим ураном передадуть до танків "Челенджер". Вони гарантовано знищать будь-яку російську броню. Чи потрібно вам пояснювати, що нічого спільного з ядерною зброєю вони не мають!? Втім, кремлівським посіпакам це не заважає.

- Первое, что надо сделать - это смести Британию. Стереть с лица земли. И, по сути, после этого все закончится.

До російського шантажу вже всі звикли. І Захід на закиди Москви не реагує. А з новими боєприпасами ситуація на полі бою дійсно може змінитися. Тож путінські пропагандисти почали готувати своїх телеглядачів до "нових жестів доброї волі".

- Мы в самые ближайшие недели столкнемся с очень серьёзным вызовом на поле боя и вокруг него. И вот здесь главное не лохануться.

Тим часом, кухар путіна Пригожин випустив на свободу зеків-вагнерівців.

- В настоящий момент закончило контракт с ЧВК "Вагнер" и вышло на свободу по помилованию более 5ти тысяч человек.

5 тисяч злочинців, які до початку повномасштабної війни когось вбили чи згвалтували, тепер вільно розгулюють вулицями росії. Люди, чия психіка на фронті похитнулась ще більше. Залишилось дочекатися в росії "голодних ігор".