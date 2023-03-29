Українці у Швейцарії протестували проти допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 24-го року [ Редагувати ]
Білий російський прапор - в Україні, а не в Парижі. Це одне з гасел, під яким українці у Швейцарії протестували проти допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 24-го року. Акція відбулася у Лозанні, учасники пройшли маршем вулицями міста і зупинилися під стінами головного офісу Міжнародного олімпійського комітету.
Наступного тижня ця установа вирішуватиме, чи допускати спортсменів з країн, що ведуть війну в Україні, до міжнародного змагання. Нагадаю, проти участі росіян та білорусів - навіть під нейтральним прапором - виступають понад 30 держав, а Польща та країни Балтії навіть готові бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі.
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Біля конгрес-центру у німецькому місті Ессен десятки демонстрантів з синьо-жовтими прапорами та однією вимогою - не допускати до участі в Олімпійських іграх спортсменів з росії та Білорусі.
Люди вкотре вийшли на вулиці проти пенсійної реформи. У Парижі активісти заблокували роботу вокзалу. У Рені - рух транспорту на кільцевій дорозі. У багатьох містах пройшли багатотисячні мітинги, і не скрізь мирно.
Детальніше про скандальні рішення Міжнародного олімпійського комітету - в матеріалі Ольги Жидецької.
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І поки урядовці визначаються - місцеві щотижня вже понад рік виходять на мітинги проти війни в Україні. На демонстрації у місті Базель побували кореспонденти "Подробиць".
Загалом благодійники планують передати бійцям півтора мільйона пляшок із вітамінізованими напоями. Обіцяють допомагати й надалі. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну благодійники від спорту передали військовослужбовцям понад тисячу тонн гуманітарної допомоги.