Білий російський прапор - в Україні, а не в Парижі. Це одне з гасел, під яким українці у Швейцарії протестували проти допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 24-го року. Акція відбулася у Лозанні, учасники пройшли маршем вулицями міста і зупинилися під стінами головного офісу Міжнародного олімпійського комітету.

Наступного тижня ця установа вирішуватиме, чи допускати спортсменів з країн, що ведуть війну в Україні, до міжнародного змагання. Нагадаю, проти участі росіян та білорусів - навіть під нейтральним прапором - виступають понад 30 держав, а Польща та країни Балтії навіть готові бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі.