"Україні передали систему ППО, яка не спрацювала" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що одна із європейських держав відправила Україні чергову систему ППО, яка в підсумку не спрацювала. Тож її довелося міняти "знову й знову". Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press.
Про яку саму країну йде мова глава держави не сказав.
Зеленський привітав допомогу від країн-партнерів, але зазначив, що частина обіцяної зброї все ще не поставлена.
У нас є чудові рішення щодо Patriot, але ми поки що їх не маємо.
Таким чином, з січня українські військові проходять навчання в США щодо керування системою Patriot, але в Україні її ще не розгорнули.
Україні потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет.
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