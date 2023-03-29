Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що одна із європейських держав відправила Україні чергову систему ППО, яка в підсумку не спрацювала. Тож її довелося міняти "знову й знову". Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press.

Про яку саму країну йде мова глава держави не сказав.

Зеленський привітав допомогу від країн-партнерів, але зазначив, що частина обіцяної зброї все ще не поставлена.

У нас є чудові рішення щодо Patriot, але ми поки що їх не маємо.

Таким чином, з січня українські військові проходять навчання в США щодо керування системою Patriot, але в Україні її ще не розгорнули.