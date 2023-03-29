Під Бахмутом сили ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М [ Редагувати ]
Під Бахмутом сили ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М. Про це свідчать дані Повітряних Сил ЗСУ.
28 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталось це близько 13:30 на Бахмутському напрямку.
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