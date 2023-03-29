"Якщо він відчує кров, буде тиснути": Зеленський пояснив, чому путіну не можна здавати Бахмут [ Редагувати ]
Падіння Бахмута стане для України скоріше дорогою політичною поразкою, ніж тактичною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Associated Press.
Якщо він (володимир путін) відчує кров - відчує, що ми слабкі - він буде тиснути, тиснути, тиснути.
За словами Зеленського, якщо Бахмут впаде, путін "продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану".
Падіння Бахмута також позначиться і на настроях усередині українського суспільства.
Наше суспільство відчуватиме втому. Наше суспільство підштовхуватиме мене до компромісу з ними (росіянами - ред.)...
Війна - це набір перемог. Ми не можемовтрачати це місто, оскільки війна - це пиріг - це щматочки перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки.
Нагадаємо, 28 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські загарбники не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині. Завдання українських сил - виснажити ворога та завдати йому максимальних втрат.
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