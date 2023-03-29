Падіння Бахмута стане для України скоріше дорогою політичною поразкою, ніж тактичною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Associated Press.

Якщо він (володимир путін) відчує кров - відчує, що ми слабкі - він буде тиснути, тиснути, тиснути.

За словами Зеленського, якщо Бахмут впаде, путін "продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану".

Падіння Бахмута також позначиться і на настроях усередині українського суспільства.

Наше суспільство відчуватиме втому. Наше суспільство підштовхуватиме мене до компромісу з ними (росіянами - ред.)...

Війна - це набір перемог. Ми не можемовтрачати це місто, оскільки війна - це пиріг - це щматочки перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки.