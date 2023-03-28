"Наше головне завдання - виснажити переважаючі сили противника" : Сирський у Бахмуті [ Редагувати ]
Україна прагне втомити та завдати тяжких втрат російським військам, які намагаються захопити Бахмут. Про це заявив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський під час зустрічі з підрозділом ЗСУ поруч із лінією фронту.
На відео, на якому він звертається до військовослужбовців на якомусь промисловому складі, Сирський каже, що росіяни намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку. Вони не залишають спроб оточити та захопити місто.
На сьогодні наше головне завдання - виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу.
До початку повномасштабного вторгнення росії в Бахмуті мешкало майже 70 тисяч людей, але тепер місто практично зруйноване. Запеклі бої за Бахмут тривають уже вісім місяців.
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 20 березня заявляв, що під контролем рашистів перебуває до 70% території міста, однак пізніше зауважив, що сили його угруповання можуть бути розгромлені.
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 28 березня непрямо підтвердив, що окупанти оточують Бахмут: бої йдуть на півдні, заході та північному заході від міста.
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