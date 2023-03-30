Через шторм російські війська зменшили кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі. Також негода заважає окупантам використовувати для атак авіацію та дрони.

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За її словами, наразі в Чорному морі перебуває до шести ворожих кораблів, серед них - один підводний ракетоносій, тож через це загроза атаки не виключена.

"Раніше ми спостерігали понад 10 кораблів, зараз це 6 кораблів. Серед них один підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 ракет типу "Калібр". Це спосіб "залишатися на чергуванні" та нагадувати про власну присутність", - розповіла Гуменюк.

Вона допустила, що скоріш за все, ракетоносії не будуть застосовані, але все ж не виключила можливості ударів.

"Штормова погода критична і для літаків, не спостерігається і загроза "Шахедів" через поривчастий вітер", - додає Гуменюк.