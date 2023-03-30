"Злий жарт": Кулеба жорстко виступив проти головування росії в Радбезі ООН [ Редагувати ]
У Міністерстві закордонних справ України виступають проти головування росії в Радбезі ООН з квітня. Оскільки після цього світ не може бути безпечним.
Про це повідомляє в Twitte глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Головування росії в Радбезі ООН 1 квітня - злий жарт. росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її лідер є військовим злочинцем, який розшукується МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з росією в Радбезі ООН", - написав він.
Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023
Нагадаємо, що з 1 квітня росія може розпочати головувати в Раді безпеки ООН. Це означає, що протягом місяця російські представники матимуть право модерувати роботу організації та представляти її в інших структурах ООН.
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