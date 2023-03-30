"Китай готується до війни" - Сі Цзіньпін [ Редагувати ]
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що він готує Китай до війни. Про це повідомляє Foreign Affairs.
За його словами, світ це "має сприймати серйозно". Така заява пролунала з вуст китайського лідера під час щорічного засідання парламенту КНР та його найвищого політичного консультативного органу.
Сі Цзіньпін розкрив тему готовності до війни в чотирьох окремих промовах, а в одній з них сказав своїм генералам "сміливо воювати".
Повідомляється, що його уряд також оголосив про збільшення оборонного бюджету Китаю на 7,2%, який подвоївся за останнє десятиліття, а також про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна.
Останніми місяцями Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність. Також відомо про будівництво нових бомбосховищ у містах по той бік Тайванської протоки та створення нових офісів "Національної оборонної мобілізації" по всій країні.
Видання звертає увагу наразі ще зарано говорити, що напевно означають ці події, але "конфлікт не є визначеним чи неминучим".
Але щось таки змінилося в Пекіні, і цього політики й бізнес-лідери в усьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати. Якщо Сі каже, що готується до війни, було б нерозумно не повірити йому на слово.
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