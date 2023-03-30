Залужний показав відео роботи української авіації та заявив про необхідність F-16 [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україні потрібні літаки F-16. Про це він повідомив у Telegram.
Також він показав роботу української авіації у війні проти росії.
Командир бригади тактичної авіації Олексій Матюшкін заявив:
З перших днів війни авіація росії, їхні пілоти та командування, мені здається, були дуже самовпевнені. Вони вважали, що в перші години знищили наші зенітно-ракетні війська, авіацію, і тому вони не очікували, що буде такий спротив і тому саме в перші тижні вторгнення, вони втратили значну кількість своєї авіації.
Він допустив, що саме з цього і з'явився такий образ "привид Києва", тому що росіяни не очікували, що буде такий спротив.
Вони не розуміли, звідки з'являються літаки, якщо вони їх усі "знищили".
Матюшкін зізнається збити "шахед" чи ракету - нелегка справа, тому що коли створювався літак МіГ-29, він не був призначений для боротьби с подібними безпілотними летальними апаратами - тоді їх ще не існувало в природі.
Літак МіГ-29, будемо казати правду, він вже морально застарів. F-16 може застосовувати всю номенклатуру західного озброєння, яка є на озброєнні країн НАТО.
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