У четвер, 30 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін розповів про поточну ситуацію на Херсонщині.

Сьогодні зранку росіяни прицільно вдарили керованими авіабомбами по селу Львове Бериславського району, також гатили по Корабельному району Херсона. Там поранення дістав чоловік.

"Вчора 45 разів обстрілювали область. Вони гатили з мінометів, РСЗВ, артилерії, мінометів і танків, безпілотників, авіації. Загалом по мирних населених пунктах Херсонщини випустили понад 200 снарядів", - додав він.