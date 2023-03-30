Чи зменшились обстріли Херсонщини: голова ОДА розповів про актуальну ситуацію в області [ Редагувати ]
У четвер, 30 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін розповів про поточну ситуацію на Херсонщині.
Сьогодні зранку росіяни прицільно вдарили керованими авіабомбами по селу Львове Бериславського району, також гатили по Корабельному району Херсона. Там поранення дістав чоловік.
"Вчора 45 разів обстрілювали область. Вони гатили з мінометів, РСЗВ, артилерії, мінометів і танків, безпілотників, авіації. Загалом по мирних населених пунктах Херсонщини випустили понад 200 снарядів", - додав він.
Якщо порівнювати з кількість обстріл, які були на початку цього року, то щільність ворожого вогню зараз дійсно зменшилась, однак тактика росіян залишається незмінною. Це терор проти жителів Херсонщини. Вони продовжують прицільно бити по мирних населених пунктах, аби зруйнувати якнайбільше цивільної інфраструктури та вбити цивільних людей.
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