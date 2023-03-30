Росіяни обстріляли три громади в Сумській області [ Редагувати ]
За четвер, 30 березня, проросійські війська завдали ударів по трьох громадах у Сумській області. Унаслідок обстрілів є постраждалий.
Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.
Так, окупанти обстрілювали:
Середино-Будську громаду, внаслідок чого зазнали пошкоджень недіюче зерносховище та приватний будинок;
Білопільську громаду з автоматичного гранатомета (АГС) і станкового протитанкового гранатомета (СПГ).
Крім того, росіяни з безпілотника скинули два вибухові предмети типу ВОГ, унаслідок чого дістав поранення місцевий житель.
Загалом за добу військові зафіксували понад 50 "прильотів".
За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
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