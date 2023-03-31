росія атакувала Запоріжжя: окупанти вдарили з РСЗВ, виникла пожежа [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Росіяни, вранці 31 березня, завдали серію ударів по місту Запоріжжя.
Про це повідомляє в Telegram Запорізька ОВА.
Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.
"Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці. На щастя, без постраждалих, - йдеться у заяві ОВА
Секретар Запорізької міської ради повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт.
На цей час у місті все спокійно, усі комунальні служби працюють у штатному режимі. На місці прильоту працюють усі відповідні служби.
по темі
Ось і сьогодні весь ранок рашисти гатили по приватному сектору, зайнялося кілька будинків, одна людина зазнала поранень. Вже давно у місті комунальний колапс - немає світла, води та газу, а містяни постійно живуть у небезпеці через цілодобові обстріли.
Зо два десятки людей перебувають у лікарнях після обстрілу багатоповерхівок у Запоріжжі. Серед пацієнтів є діти. На місці прильоту досі працюють рятувальники та комунальники. Розбирають завали й самі мешканці пошкоджених висоток.
За попередньою інформацією, сьогодні, 22 березня, окупанти вдарили по Запоріжжю з реактивної артилерії, можливо, "Торнадо С". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
У середу, 22 березня, в одній із багатоповерхівок в Запоріжжі зафіксували витік газу
У середу, 22 березня, під час обстрілу Запоріжжя окупанти вдарили по житловій дев'ятиповерхівці