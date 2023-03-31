Оріхів, що на Запоріжжі, вже понад рік тримає оборону від рашистів: як містяни пережили зиму

Ось і сьогодні весь ранок рашисти гатили по приватному сектору, зайнялося кілька будинків, одна людина зазнала поранень. Вже давно у місті комунальний колапс - немає світла, води та газу, а містяни постійно живуть у небезпеці через цілодобові обстріли.