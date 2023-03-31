Депутата Шахова оголосили в розшук [ Редагувати ]
Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук народного депутата Сергія Шахова у справі про декларування недостовірної інформації. Відповідне рішення ухвалили на засіданні ВАКС 31 березня.
Головуюча суддя Віри Михайленко заявила:
Обвинуваченого Шахова Сергія Володимировича... оголосити в розшук. Зупинити судове провадження щодо обвинуваченого Шахова до його розшуку. Ухвала оскарженню не підлягає.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пояснив, що Шахов упродовж 7 місяців не з'явився в суд і не надав жодних належним чином затверджених документів, які б підтверджували, що він перебуває на лікуванні та не може прибути на засідання.
Адвокат Шахова заявила, що Шахов не з'явився на, бо "продовжують існувати причини, які були на минулому засіданні", зокрема, він нібито з "20 лютого продовжує перебувати на лікуванні у місті Бішкек".
У серпні 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу щодо недекларування Шаховим майна на суму 87,6 млн грн.
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