Депутат Шахов рассказал, как его лечат от коронавируса [ Редактировать ]
Народный депутат Украины Сергей Шахов рассказал, как его лечат от коронавируса в инфекционном отделении Александровской больницы. Об этом пишет "Страна".
В частности, Шахов рассказал, что сейчас происходит в клинике.
"Медсестры реально падают, загруженные, работают по несколько смен, так как людей все привозят и привозят. Вся больница до пятого этажа заполнена людьми. Медсестры и ставят катетеры, и берут кровь на анализы и мазок из носа. Кардиограмму тоже делают медсестры", - отметил депутат.
По его словам, врачи в больнице очень хорошие. "Врачи проводят обход раз в день. Я считаю, что очень хорошие профессионалы, это одна из лучших больниц, что я видел в своей жизни. Если состояние ухудшается, в каждой палате есть кнопка вызова, ее можно нажать и всегда уделят внимание", - говорит Шахов.
Палата у Шахова "достаточно комфортная, по размерам небольшая". "Есть койка, маленький холодильник, тумбочка, стул. Вторая койка сюда уже не влезет, наверное, даже если захотеть. Это инфекционное отделение и я изолирован от окружающих. Есть санузел, есть и холодная и горячая вода", - рассказал он.
Народный депутат также отметил, что за все время, пока он находится в больнице, он не видел ни одного из четырех своих коллег-депутатов, которые тоже лежат в этом медучреждении. "Не знаю, какие у них условия, мне жаловаться не на что", - подытожил Шахов.
Ранее сообщалось, что у родственницы Шахова нашли коронавирус.
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