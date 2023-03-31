У Рівному чоловік 5 років залякував знайомого демонами з потойбіччя та видурював гроші [ Редагувати ]
У Рівному поліцейські встановлюють обставини шахрайства: зловмисник переконав потерпілого, що має зв’язок із потойбічним світом та впродовж 5 років видурював з нього гроші. Про це повідомляє обласна поліція.
До поліції надійшло повідомлення про те, що 22-річний рівнянин став жертвою шахрая.
Поліцейські попередньо встановили, що його давній знайомий протягом 5 років під приводом залякування демонами із потойбіччя "закривав" з ними портал, щоразу переконуючи та вказуючи на певні явища чи предмети дотичні до темних сил. Відтак - мав постійний злочинний заробіток.
Таким чином, лише за останній рік "чаклун" заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі 117 тисяч гривень, які той перерахував на банківську картку.
Про це занадто забобонний юнак розповів юристці гуртожитку, в якому мешкає. Вона, в свою чергу, зателефонувала у поліцію.
За фактом заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом обману, дізнавачі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють обставини скоєного кримінального проступку.
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